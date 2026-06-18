Les belles appellation du Bordelais Rouen
Les belles appellation du Bordelais Rouen mardi 3 novembre 2026.
Rouen
Les belles appellation du Bordelais
39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 19:30:00
fin : 2026-11-03 22:30:00
Date(s) :
2026-11-03
Atelier dégustation*
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .
39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassion@gmail.com
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English : Les belles appellation du Bordelais
L’événement Les belles appellation du Bordelais Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité
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