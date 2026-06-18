Les belles appellation du Bordelais Rouen mardi 3 novembre 2026.

Rouen

Les belles appellation du Bordelais

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 19:30:00

fin : 2026-11-03 22:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Atelier dégustation*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassion@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les belles appellation du Bordelais

L’événement Les belles appellation du Bordelais Rouen a été mis à jour le 2026-06-16 par Seine-Maritime Attractivité