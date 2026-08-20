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Les belles histoires de nos entreprises locales, Salles des fêtes, Belley

vendredi 18 septembre 2026 · Salles des fêtes · Belley

Les belles histoires de nos entreprises locales, Salles des fêtes, Belley

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salles des fêtes
Adresse
Place des Terreaux 01300 Belley
Ville
01300 Belley
Département
Ain

Les belles histoires de nos entreprises locales 18 – 20 septembre Salles des fêtes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un exposition relatant l’histoire d’entreprises locales petites et grandes qui font la spécificité de Bugey Sud par Bugey Développement le club des entreprises de Bugey sud.
A l’occasion de son 40éme anniversaire et des Journées Européennes du Patrimoine, Bugey développement organise une exposition gratuite .
Découvrez sous forme de panneaux avec des photos et objets symboliques les grandes étapes de la création et du développement d’ entreprises emblématiques locales.
Inauguration le 17 septembre à partir de 18h30.

Salles des fêtes Place des Terreaux 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Un exposition relatant l’histoire d’entreprises locales petites et grandes qui font la spécificité de Bugey Sud par Bugey Développement le club des entreprises de Bugey sud.

©BugeyDéveloppement

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