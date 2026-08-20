Les belles histoires de nos entreprises locales, Salles des fêtes, Belley
vendredi 18 septembre 2026 · Salles des fêtes · Belley
Informations pratiques
Les belles histoires de nos entreprises locales 18 – 20 septembre Salles des fêtes Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Un exposition relatant l’histoire d’entreprises locales petites et grandes qui font la spécificité de Bugey Sud par Bugey Développement le club des entreprises de Bugey sud.
A l’occasion de son 40éme anniversaire et des Journées Européennes du Patrimoine, Bugey développement organise une exposition gratuite .
Découvrez sous forme de panneaux avec des photos et objets symboliques les grandes étapes de la création et du développement d’ entreprises emblématiques locales.
Inauguration le 17 septembre à partir de 18h30.
Salles des fêtes Place des Terreaux 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Un exposition relatant l’histoire d’entreprises locales petites et grandes qui font la spécificité de Bugey Sud par Bugey Développement le club des entreprises de Bugey sud.
©BugeyDéveloppement
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