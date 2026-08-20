Les belles histoires de nos entreprises locales, Salles des fêtes, Belley

Informations pratiques

Les belles histoires de nos entreprises locales 18 – 20 septembre Salles des fêtes Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Un exposition relatant l’histoire d’entreprises locales petites et grandes qui font la spécificité de Bugey Sud par Bugey Développement le club des entreprises de Bugey sud.

A l’occasion de son 40éme anniversaire et des Journées Européennes du Patrimoine, Bugey développement organise une exposition gratuite .

Découvrez sous forme de panneaux avec des photos et objets symboliques les grandes étapes de la création et du développement d’ entreprises emblématiques locales.

Inauguration le 17 septembre à partir de 18h30.

Salles des fêtes Place des Terreaux 01300 Belley Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Un exposition relatant l’histoire d’entreprises locales petites et grandes qui font la spécificité de Bugey Sud par Bugey Développement le club des entreprises de Bugey sud.

©BugeyDéveloppement