Informations pratiques

Saint-Germain-les-Belles

Les belles soirées concert spectacle à St Germain Les Belles

place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

LES BELLES SOIRÉES

l’association Les belles idées et l’Ancienne Charonnerie vous invitent au concert spectacle de Matilde sans Tu fais quoi? avec De la CHANSON POP-ROCK

Spectacle poétique autour de compositions originales, Matilde nous emmène à la terrasse du

café, là où la vie s’écoule au présent, entre interrogation et résignation, entre coup de gueule et

chant d’amour. Le café s’anime et on se laisse porter dans l’imaginaire commun de nos vies.

Bar et petite restauration sur place pour prolonger la soirée en toute convivialité.

Une belle occasion de se retrouver, écouter, partager et vibrer au rythme des mots et de la musique dans le cadre chaleureux de l’ancienne Charronnerie.

L’ancienne Charronnerie Place du Champ de Foire, Saint-Germain-les-Belles .

place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesbellesidees87@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les belles soirées concert spectacle à St Germain Les Belles

L’événement Les belles soirées concert spectacle à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne