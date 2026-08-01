Les belles soirées concert spectacle à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles
vendredi 21 août 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Les belles soirées concert spectacle à St Germain Les Belles
place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
LES BELLES SOIRÉES
l’association Les belles idées et l’Ancienne Charonnerie vous invitent au concert spectacle de Matilde sans Tu fais quoi? avec De la CHANSON POP-ROCK
Spectacle poétique autour de compositions originales, Matilde nous emmène à la terrasse du
café, là où la vie s’écoule au présent, entre interrogation et résignation, entre coup de gueule et
chant d’amour. Le café s’anime et on se laisse porter dans l’imaginaire commun de nos vies.
Bar et petite restauration sur place pour prolonger la soirée en toute convivialité.
Une belle occasion de se retrouver, écouter, partager et vibrer au rythme des mots et de la musique dans le cadre chaleureux de l’ancienne Charronnerie.
L’ancienne Charronnerie Place du Champ de Foire, Saint-Germain-les-Belles .
place du champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lesbellesidees87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les belles soirées concert spectacle à St Germain Les Belles
L’événement Les belles soirées concert spectacle à St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-08-10 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne)
- Atelier carterie Saint-Germain-les-Belles 19 août 2026
- Cinéma La Bataille de Gaulle Partie 2 J’écris ton nom Saint-Germain-les-Belles 1 septembre 2026
- Fête du village Saint-Germain-les-Belles 11 septembre 2026
- Journées Européennes du patrimoine Visite de la collégiale à Saint Germain-Les-Belles Saint-Germain-les-Belles 19 septembre 2026
- Cinéma L’Odyssée Saint-Germain-les-Belles 3 octobre 2026