Les bénévoles, anciens sapeurs-pompiers partent à votre rencontre !, Musée des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon
Les bénévoles, anciens sapeurs-pompiers partent à votre rencontre !, Musée des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon samedi 23 mai 2026.
Les bénévoles, anciens sapeurs-pompiers partent à votre rencontre ! Samedi 23 mai, 16h00 Musée des sapeurs-pompiers de Lyon Rhône
Médiation volante, sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00
Partez à la découverte du musée des sapeurs-pompiers, en présence d’anciens sapeurs-pompiers, désormais bénévole au musée. Ils auront le plaisir de venir à votre rencontre, partager avec vous leur histoire et leurs expériences.
Musée des sapeurs-pompiers de Lyon 358 Avenue de Champagne, 69009 Lyon, France Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472175454 https://museepompiers.com https://www.facebook.com/museepompierslyon;https://www.instagram.com/museepompierslyon/ Plus qu’une simple rétrospective de machines, le musée est un lieu mettant en valeur l’histoire des sapeurs-pompiers. Il se divise en trois parties :
– évolution et histoire du matériel ;
– salle d’Honneur (environnement des chefs de corps et évocation des deux grandes catastrophes vécues au XXe siècle par les sapeurs-pompiers de Lyon) ;
– les véhicules. parking gratuit à proximité du fort de la Duchère – parking Balmont
accessible transport en commun : lignes 21 et 61 arrêt Duchère avenue de Champagne
C14 – 89 – Duchère avenue de Balmont
Partez à la découverte du musée des sapeurs-pompiers, en présence d’anciens sapeurs-pompiers, désormais bénévole au musée. Ils auront le plaisir de venir à votre rencontre, partager avec vous leur et…
© photo S. Legendre – Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
À voir aussi à Lyon (Rhône)
- UN HEUREUX EVENEMENT POUR QUI LAURETTE THEATRE – LYON Lyon 15 mai 2026
- MEME LES CONS ONT DROIT AU BONHEUR LAURETTE THEATRE – LYON Lyon 16 mai 2026
- Giovanni Bellini : les madones sensibles Palais de la mutualité Lyon 21 mai 2026
- Concert à Lyon : Vivaldi, Bach, Mozart, Rachmaninov, Saint-Saëns, Ravel, Puccini, Cantemir, Ibert, Basilique Notre Dame de Fourvière Lyon 22 mai 2026
- Nuit européenne des musées à Lyon Lyon 23 mai 2026