Les bénévoles, anciens sapeurs-pompiers partent à votre rencontre !, Musée des sapeurs-pompiers de Lyon, Lyon

Les bénévoles, anciens sapeurs-pompiers partent à votre rencontre ! Samedi 23 mai, 16h00 Musée des sapeurs-pompiers de Lyon Rhône

Médiation volante, sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Partez à la découverte du musée des sapeurs-pompiers, en présence d’anciens sapeurs-pompiers, désormais bénévole au musée. Ils auront le plaisir de venir à votre rencontre, partager avec vous leur histoire et leurs expériences.

Musée des sapeurs-pompiers de Lyon 358 Avenue de Champagne, 69009 Lyon, France Lyon 69009 La Duchère Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472175454 https://museepompiers.com https://www.facebook.com/museepompierslyon;https://www.instagram.com/museepompierslyon/ Plus qu’une simple rétrospective de machines, le musée est un lieu mettant en valeur l’histoire des sapeurs-pompiers. Il se divise en trois parties :

– évolution et histoire du matériel ;

– salle d’Honneur (environnement des chefs de corps et évocation des deux grandes catastrophes vécues au XXe siècle par les sapeurs-pompiers de Lyon) ;

– les véhicules. parking gratuit à proximité du fort de la Duchère – parking Balmont

accessible transport en commun : lignes 21 et 61 arrêt Duchère avenue de Champagne

C14 – 89 – Duchère avenue de Balmont

Partez à la découverte du musée des sapeurs-pompiers, en présence d’anciens sapeurs-pompiers, désormais bénévole au musée. Ils auront le plaisir de venir à votre rencontre, partager avec vous leur et…

© photo S. Legendre – Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône