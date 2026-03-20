Les Berges Gourmandes

Rue de la Font Pinot Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-21

Entre le Pont Saint-Martial et le Pont Neuf, sur la prairie de la Font-Pinot, venez profiter d’un marché gourmand dans un cadre agréable et rafraîchissant, pour vivre une soirée unique entre amis, en famille ou en solo.

Ce marché festif de plein air, labellisé Haute-Vienne Force de la Nature , réunira des producteurs fermiers et des artisans locaux, tous engagés dans une démarche de qualité et de proximité. Ils proposeront leurs produits à déguster sur place ou à emporter, dans une ambiance musicale et conviviale.

Informations complémentaires auprès de la Chambre d’Agriculture. .

Rue de la Font Pinot Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les Berges Gourmandes

L’événement Les Berges Gourmandes Limoges a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Limoges Métropole