Informations pratiques

Ligueil

Les bestioles Contes, fables et fariboles

Place du Gén Leclerc Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:30:00

fin : 2026-10-24 11:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Des contes, des bruitages, des chansons, des observations, tout un monde de bestioles revit dans la forêt…

Un spectacle à hauteur de bestiole, pour qu’on se sente pousser des ailes ! Avec guitare et objets sonores.

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Place du Gén Leclerc Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

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English :

Stories, sound effects, songs, observations—a whole world of little creatures comes to life in the forest…

A show at a child’s eye level, to make us feel like we’re growing wings! Featuring guitar and sound objects.

L’événement Les bestioles Contes, fables et fariboles Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire