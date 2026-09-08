Les Bodin’s & friends à Vendôme, Minotaure, Vendôme
jeudi 17 décembre 2026 · Minotaure · Vendôme
Informations pratiques
Les Bodin’s & friends à Vendôme Jeudi 17 décembre, 00h00 Minotaure Loir-et-Cher
45,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-17T00:00:00+01:00 – 2026-12-17T23:59:00+01:00
Fin : 2026-12-17T00:00:00+01:00 – 2026-12-17T23:59:00+01:00
L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennent enrichir la programmation culturelle. Les Bodin’s & friends à Vendôme. Les Bodin’s vous invitent avec Franjo, Charlotte Boisselier et Mathieu Grillon pour passer un moment de légèreté et de rire, fidèle à l’humour qui les caractérise. Préparez-vous à vivre une soirée conviviale et hilarante, comme à l’accoutumée !
Minotaure Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 00 »}]
L’association Loir Événements propose des spectacles variés – humour, théâtre, chanson – accessibles à tous les publics. Ces représentations, principalement organisées au Minotaure de Vendôme, viennen Festivals concerts et spectacles
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