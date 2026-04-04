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LES BODIN’S ZENITH D’ORLEANS Orleans

LES BODIN’S ZENITH D’ORLEANS Orleans

LES BODIN’S ZENITH D’ORLEANS Orleans vendredi 2 avril 2027.

Lieu : ZENITH D'ORLEANS

Adresse : 1, Rue du President Schuman

Ville : 45100 Orleans

Département : 45

Début : 2027-04-02

Fin : 2027-04-02

Heure de début : 20:00

LES BODIN’S Début : 2027-04-02 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH D’ORLEANS 1, Rue du President Schuman 45100 Orleans 45

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