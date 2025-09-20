Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire, Domaine régional de Chaumont-sur-Loire, Chaumont-sur-Loire

Informations pratiques

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire 19 et 20 septembre Domaine régional de Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Passerelle naturelle entre le végétal et le jardin, entre le patrimoine horticole et la création paysagère, cette Fête des Plantes originale vous permettra de retrouver les plantes phares du Festival International des Jardins sur les stands des exposants.

Exigence botanique et diversité variétale seront au rendez-vous grâce au partenariat noué entre le Domaine de Chaumont-sur-Loire et l’association de pépiniéristes producteurs Plantes et Cultures.

Les Botaniques de Chaumont-sur-Loire sont une occasion de retrouver les collections végétales proposées à la vente par de véritables producteurs réunis autour de la transmission des savoir-faire.

Afin de valoriser et de récompenser le savoir-faire des pépiniéristes producteurs, des artistes et des artisans exerçant dans le domaine des jardins, un prix, décliné en deux versions et intitulé ”Le Coup de Cœur des Botaniques” sera décerné le samedi 19 septembre à 14h et récompensera :

> ”Côté Jardin” : une plante, pour son originalité botanique ou horticole, sa qualité esthétique et sa vigueur

> ”Côté Cour” : un stand pour la qualité de sa présentation et l’information destinée au public.

Des conférences seront proposées aux visiteurs.

Domaine régional de Chaumont-sur-Loire 41150 Chaumont-sur-Loire Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 20 99 22 http://www.domaine-chaumont.fr La forteresse de Chaumont sur Loire fut bâtie vers l’an 1000 pour surveiller la frontière entre les comtés de Blois et d’Anjou. En 1465, Louis XI fait brûler et raser le château qui sera reconstruit quelques années plus tard. Propriété de la famille d’Amboise durant 500 ans, c’est Charles II d’Amboise qui inaugure sa métamorphose en château d’agrément dans le style Renaissance. Le décor sculpté prend de l’importance et devient l’élément majeur des façades extérieures.

En 1550, Catherine de Médicis acquiert le domaine, mais ne lance pas de grands chantiers sur le château, dont elle se sépare en 1560, au profit de Diane de Poitiers. L’ancienne favorite du roi met en œuvre les travaux qui lui confèrent sa physionomie actuelle, avec en particulier, l’achèvement des chemins de ronde du châtelet d’entrée et de la tour Saint-Nicolas.

En 1750, Jacques-Donatien Leray ordonne la destruction de l’aile Nord et ouvre ainsi un point de vue unique sur la Loire. Il accueille le sculpteur italien Jean-Baptiste Nini. Le château présente aujourd’hui la plus belle collection au monde de médaillons « pièces uniques » de ce célèbre sculpteur.

En 1875, Marie-Charlotte-Constance Say achète le château et se marie avec le prince Henri-Amédée de Broglie. Elle décore les pièces avec du mobilier Renaissance et supervise de nombreux travaux pour rendre la demeure digne des plus grandes réceptions. C’est l’architecte Paul-Ernest Sanson qui sera en charge de ce chantier. Ce dernier conçoit également les luxueuses écuries. Enfin, l’architecte Marcel Boille procède à l’édification de la ferme modèle du Domaine.

Cédé à l’État en 1938 par la Princesse d’Orléans et Bourbon, le Domaine de Chaumont-sur-Loire est la propriété de la Région Centre depuis 2007 et Établissement Public de Coopération Culturelle depuis janvier 2008. Chaumont-sur-Loire est situé entre Blois et Tours, à 185 km de Paris. Autoroute A10 et A85, sortie Blois ou Amboise. Nombreux trains directs chaque jour sur la ligne Paris Austerlitz – Orléans – Tours, arrêt à Onzain (le Domaine se situe à 15 minutes à pied de la gare d’Onzain).

Passerelle naturelle entre le végétal et le jardin, entre le patrimoine horticole et la création paysagère.

©Eric Sander