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Les bulles d’histoires du Clap Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

mercredi 30 septembre 2026 · Rue Nationale · Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rue Nationale
Adresse
Clap
Ville
58230 Ouroux-en-Morvan
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Ouroux-en-Morvan

Les bulles d’histoires du Clap

Rue Nationale Clap Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 10:30:00
fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :
2026-09-30

La Ravi c’est une compagnie de théâtre très jeune public, en ce moment est construit le spectacle UMAMAï, dans cette bulle exceptionnelle, entrez dans l’univers de la création.   .

Rue Nationale Clap Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52  bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Les bulles d’histoires du Clap Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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