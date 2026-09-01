Les bulles d’histoires du Clap Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

Informations pratiques

Ouroux-en-Morvan

Les bulles d’histoires du Clap

Rue Nationale Clap Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 10:30:00

fin : 2026-09-30 11:30:00

Date(s) :

2026-09-30

La Ravi c’est une compagnie de théâtre très jeune public, en ce moment est construit le spectacle UMAMAï, dans cette bulle exceptionnelle, entrez dans l’univers de la création. .

Rue Nationale Clap Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 bibliotheques@ccmorvan.fr

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English :

L’événement Les bulles d’histoires du Clap Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs