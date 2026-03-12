Les Bulles Roses 6ème édition Quai de la Charente Angoulême
samedi 3 octobre 2026 · Quai de la Charente · Angoulême
Informations pratiques
Angoulême
Les Bulles Roses 6ème édition
Quai de la Charente Esplanade de Magelis Angoulême Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 14:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Depuis plusieurs années, la ville d’Angoulême s’engage dans la démarche d’Octobre Rose destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Cette campagne offre également de l’information et du soutien aux personnes touchées par le cancer du sein.
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Quai de la Charente Esplanade de Magelis Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00 amilevent16@gmail.com
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English :
For several years now, the city of Angoulême has been participating in the “Pink October” initiative, which aims to raise awareness about breast cancer screening. This campaign also provides information and support to people affected by breast cancer.
L’événement Les Bulles Roses 6ème édition Angoulême a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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