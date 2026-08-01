Informations pratiques

Fontiers-Cabardès

LES CABARETS DU CHAT AVEC JOYEUX ANNIVERSAIRE CHICANE & VIRILS

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez vivre une soirée magnifique placée sous le signe du rire, de la liberté et de la bonne humeur avec deux spectacles clown et

théâtre !

Au programme

– Dès 20h prenez le contrôle de la playlist avec le Bar à Vinyls !

Choisissez votre vinyle préféré et nous le mettons sur la platine.

– A 21h Découvrez Joyeux Anniversaire Chicane, un solo pour un clown en cavale de la Cie Carte Vitale acceptée. Chicane cherche des portes de sorties, se met dans des situations inconfortables si ce n’est insupportables. Il s’invente des histoires auxquelles il aimerait croire, patine mais garde un irrésistible espoir de s’en sortir, un ardent désir de vivre et de partager la vie tout de suite maintenant avec le public !

– A 22h 30 Laissez vous surprendre par Virils, un spectacle de théâtre de la Compagnie Les Barges à ne pas manquer !

Une fresque burlesque, une ode à l’échec. Deux frères, que tout oppose en apparence, partageant le même rêve offrir un spectacle pour rendre hommage à leur père. Mêlant exploits, goûts du risque et prouesses techniques, leur histoire se raconte au travers de leur héritage patriarcal. Un tendre mélange de performances ratées et de défis boiteux. Que vous soyez amateur de spectacles vivants, curieux ou simplement en quête d’une soirée originale, les Cabarets du Chat vous ouvrent leur portes pour un moment convivial et plein

d’émotions. Nous vous attendons !

* ouverture du site à 19h

* Parking, bar et restauration sur place

.

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

Come enjoy a wonderful evening filled with laughter, freedom, and good cheer, featuring two clown and

theater performances!

On the program:

– Starting at 8 p.m.: Take control of the playlist at the Vinyl Bar!

Pick your favorite vinyl record, and we’ll spin it for you.

– At 9 p.m.: Discover *Joyeux Anniversaire Chicane*, a solo performance by a clown on the run from the Carte Vitale Acceptée theater company. Chicane searches for ways out, putting himself in uncomfortable—if not unbearable—situations. He makes up stories he’d like to believe, stumbles along but holds onto an irresistible hope of making it out, an ardent desire to live and share life right here, right now with the audience!

– At 10:30 p.m.: Let yourself be surprised by *Virils*, a theater performance by the Compagnie Les Barges—not to be missed!

A burlesque epic, an ode to failure. Two brothers, seemingly polar opposites, share the same dream: to put on a show in honor of their father. Blending daring feats, a taste for risk, and technical prowess, their story unfolds through their patriarchal legacy. A heartwarming mix of botched performances and half-baked challenges. Whether you’re a fan of live performances, simply curious, or just looking for an original evening out, Les Cabarets du Chat welcomes you for a friendly and

emotional experience. We look forward to seeing you!

* Doors open at 7:00 p.m.

* Parking, bar, and dining available on site

L’événement LES CABARETS DU CHAT AVEC JOYEUX ANNIVERSAIRE CHICANE & VIRILS Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-30 par