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LES CABARETS DU CHAT SOIRÉE CLOWNESQUE DÉSAKORDAM & ROSEMONDE Fontiers-Cabardès

jeudi 6 août 2026 · Fontiers-Cabardès

LES CABARETS DU CHAT SOIRÉE CLOWNESQUE DÉSAKORDAM & ROSEMONDE Fontiers-Cabardès

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
11310 Fontiers-Cabardès
Département
Aude
Tarif
15 15 Tarif de base plein tarif

Fontiers-Cabardès

LES CABARETS DU CHAT SOIRÉE CLOWNESQUE DÉSAKORDAM & ROSEMONDE

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :
2026-08-06

Venez vivre une soirée placée sous le signe du rire, de la poésie et de la bonne humeur avec deux spectacles de clown qui raviront
petits et grands.

Au programme

– Dès 20h prenez le contrôle de la playlist avec le Bar à Vinyls ! Choisissez votre vinyle préféré et nous le mettons sur la platine.

-A 21h Découvrez DÉSAKORDAM, un spectacle tout public de la Cie Marche ou Rêve. Une rencontre poétique entre deux clowns qui
se découvrent, s’apprivoisent et apprennent à se connaître.

– A 22h 30 Laissez vous surprendre par ROSEMONDE, un solo clownesque de la Cie du Vide, aussi imprévisible que bluffant !
Que vous soyez amateur de spectacles vivants, curieux ou simplement en quête d’une soirée originale, les Cabarets du Chat
vous ouvrent leur portes pour un moment convivial et plein d’émotions. Nous vous attendons !
* Ouverture du site à 19h
* Parking, bar et restauration sur place
  .

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy an evening filled with laughter, poetry, and good cheer with two clown shows that will delight
young and old alike.

On the program:

– Starting at 8 p.m.: Take control of the playlist at the Vinyl Bar! Choose your favorite vinyl record, and we’ll spin it for you.

– At 9 p.m.: Discover D%E9c, a show for all ages by the Cie Marche ou R%EAve. A poetic encounter between two clowns who
discover each other, grow close, and get to know one another.

– At 10:30 p.m.: Let yourself be surprised by ROSEMONDE, a clown solo by the Cie du Vide—as unpredictable as it is stunning!
Whether you’re a fan of live performances, simply curious, or just looking for a unique evening out, the Cabarets du Chat
welcome you for a friendly and exciting experience. We look forward to seeing you!
* Venue opens at 7:00 p.m.
* Parking, bar, and food available on site

L’événement LES CABARETS DU CHAT SOIRÉE CLOWNESQUE DÉSAKORDAM & ROSEMONDE Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-30 par

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