Informations pratiques

Fontiers-Cabardès

LES CABARETS DU CHAT SOIRÉE CLOWNESQUE DÉSAKORDAM & ROSEMONDE

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez vivre une soirée placée sous le signe du rire, de la poésie et de la bonne humeur avec deux spectacles de clown qui raviront

petits et grands.

Au programme

– Dès 20h prenez le contrôle de la playlist avec le Bar à Vinyls ! Choisissez votre vinyle préféré et nous le mettons sur la platine.

-A 21h Découvrez DÉSAKORDAM, un spectacle tout public de la Cie Marche ou Rêve. Une rencontre poétique entre deux clowns qui

se découvrent, s’apprivoisent et apprennent à se connaître.

– A 22h 30 Laissez vous surprendre par ROSEMONDE, un solo clownesque de la Cie du Vide, aussi imprévisible que bluffant !

Que vous soyez amateur de spectacles vivants, curieux ou simplement en quête d’une soirée originale, les Cabarets du Chat

vous ouvrent leur portes pour un moment convivial et plein d’émotions. Nous vous attendons !

* Ouverture du site à 19h

* Parking, bar et restauration sur place

.

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie

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English :

Come enjoy an evening filled with laughter, poetry, and good cheer with two clown shows that will delight

young and old alike.

On the program:

– Starting at 8 p.m.: Take control of the playlist at the Vinyl Bar! Choose your favorite vinyl record, and we’ll spin it for you.

– At 9 p.m.: Discover D%E9c, a show for all ages by the Cie Marche ou R%EAve. A poetic encounter between two clowns who

discover each other, grow close, and get to know one another.

– At 10:30 p.m.: Let yourself be surprised by ROSEMONDE, a clown solo by the Cie du Vide—as unpredictable as it is stunning!

Whether you’re a fan of live performances, simply curious, or just looking for a unique evening out, the Cabarets du Chat

welcome you for a friendly and exciting experience. We look forward to seeing you!

* Venue opens at 7:00 p.m.

* Parking, bar, and food available on site

L’événement LES CABARETS DU CHAT SOIRÉE CLOWNESQUE DÉSAKORDAM & ROSEMONDE Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-30 par