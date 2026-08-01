Informations pratiques

Fontiers-Cabardès

LES CABARETS DU CHAT AVEC LES DINDONS POURPRES & LA TRANSGRESSIVE

Fontiers-Cabardès Aude

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-15 00:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Venez vivre une soirée magnifique placée sous le signe du rire, de la liberté et de la bonne humeur avec deux spectacles clown et

théâtre !

Au programme

– Dès 20h prenez le contrôle de la playlist avec le Bar à Vinyls ! Choisissez votre vinyle préféré et nous le mettons sur la platine.

– A 21h Découvrez Les Dindons Pourpres , un spectacle de Théâtre de l’absurde tout public avec Béatrice et Laurent ! Ils vous transportent dans un monde où l’imagination n’a pas de limites.. A 22h 30 Laissez vous surprendre par La Transgressive, cabaret queer (+18) absolument déjanté. Un cabaret où les genres se fissurent, où la sensualité est brute, où la poésie se fait charnelle et politique. Ici, on célèbre l’excès, on rit du tabou, on danse sur les normes. Ce spectacle est une hymne à la liberté !!

Que vous soyez amateur de spectacles vivants, curieux ou simplement en quête d’une soirée originale, les Cabarets du Chat

vous ouvrent leur portes pour un moment convivial et plein d’émotions. Nous vous attendons !

* ouverture du site à 19h

* Parking, bar et restauration sur place

.

Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com

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English :

Come enjoy a wonderful evening filled with laughter, freedom, and good cheer, featuring two clown and

theater performances!

On the program:

– Starting at 8 p.m.: Take control of the playlist at the Vinyl Bar! Choose your favorite vinyl record, and we’ll spin it for you.

– At 9:00 p.m.: Discover “Les Dindons Pourpres,” a theater-of-the-absurd show for all ages starring Béatrice and Laurent! They’ll transport you to a world where imagination knows no bounds… At 10:30 p.m.: Let yourself be surprised by La Transgressive, an absolutely wild queer cabaret (18+). A cabaret where gender boundaries blur, where sensuality is raw, and where poetry becomes carnal and political. Here, we celebrate excess, laugh at taboos, and dance in defiance of norms. This show is a hymn to freedom!!

Whether you’re a fan of live performances, simply curious, or just looking for a unique night out, Les Cabarets du Chat

welcomes you for a fun and exciting evening. We look forward to seeing you!

* Doors open at 7 p.m.

* Parking, bar, and dining available on site

L’événement LES CABARETS DU CHAT AVEC LES DINDONS POURPRES & LA TRANSGRESSIVE Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-30 par