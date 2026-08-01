LES CABARETS DU CHAT AVEC LES DINDONS POURPRES ET LE CABARET & CIRCUS Fontiers-Cabardès
vendredi 7 août 2026 · Fontiers-Cabardès
Informations pratiques
Fontiers-Cabardès
LES CABARETS DU CHAT AVEC LES DINDONS POURPRES ET LE CABARET & CIRCUS
Fontiers-Cabardès Aude
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 00:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Venez vivre une soirée placée sous le signe du rire, de la poésie et de la bonne humeur avec deux spectacles de cabaret et cirque qui
raviront petits et grands.
Au programme
– Dès 20h prenez le contrôle de la playlist avec le Bar à Vinyls ! Choisissez votre vinyle préféré et nous le mettons sur la platine.
– A 21h Découvrez Les Dindons Pourpres un spectacle de Théâtre de l’absurde tout public avec Béatrice et Laurent ! Ils vous
transportent dans un monde où l’imagination n’a pas de limites..
– A 22h 30 Laissez vous surprendre par Cabaret & Circus, un spectacle mêlant danse, magie et performances de cirque. Venez
découvrir 5 artistes internationaux aux talents multiples !! Que vous soyez amateur de spectacles vivants, curieux ou simplement en quête d’une soirée originale, les Cabarets du Chat vous ouvrent leur portes pour un moment convivial et plein
d’émotions. Nous vous attendons !
* ouverture du site à 19h
* Parking, bar et restauration sur place
.
Fontiers-Cabardès 11310 Aude Occitanie lechatbarre@gmail.com
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English :
Come enjoy an evening filled with laughter, poetry, and good cheer with two cabaret and circus shows that
will delight young and old alike.
On the program:
– Starting at 8 p.m.: Take control of the playlist at the Vinyl Bar! Pick your favorite vinyl record, and we’ll spin it for you.
– At 9:00 p.m.: Discover “Les Dindons Pourpres,” a theater-of-the-absurd show for all ages starring Béatrice and Laurent! They’ll
transport you to a world where imagination knows no bounds…
– At 10:30 p.m.: Let yourself be amazed by “Cabaret & Circus,” a show blending dance, magic, and circus acts. Come
discover five multi-talented international artists!! Whether you’re a fan of live performances, simply curious, or just looking for a unique evening out, Les Cabarets du Chat welcomes you for a fun-filled evening full
of excitement. We look forward to seeing you!
* Venue opens at 7:00 p.m.
* Parking, bar, and food available on site
L’événement LES CABARETS DU CHAT AVEC LES DINDONS POURPRES ET LE CABARET & CIRCUS Fontiers-Cabardès a été mis à jour le 2026-07-30 par
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