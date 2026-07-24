Les cafés d’histoire Francis Trouillet, photographe témoin de la Libération et de l’Après-Guerre à Laval Place de la Tremoille Laval

mercredi 26 août 2026 · Place de la Tremoille · Laval

Informations pratiques

Laval

Les cafés d’histoire Francis Trouillet, photographe témoin de la Libération et de l’Après-Guerre à Laval

Place de la Tremoille Cour du Château Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 13:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Des mini conférences agrémentées d’un café servi dans le cadre prestigieux de la cour du château

Léna Auduberteau Responsable du service des archives municipales et communautaires ville de Laval

Gratuit

Sans réservation .

Place de la Tremoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mini-lectures accompanied by coffee served in the prestigious setting of the castle courtyard

L’événement Les cafés d’histoire Francis Trouillet, photographe témoin de la Libération et de l’Après-Guerre à Laval Laval a été mis à jour le 2026-07-24 par LAVAL TOURISME