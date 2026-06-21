Les Cafés du Nil L’école 42 Musée du Papier Angoulême

Angoulême

Les Cafés du Nil L’école 42

Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 13:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Après une pause de 5 ans, Les Cafés du Nil sont de retour ! Une fois par mois, partez à la rencontre des écoles de l’image et des studios d’animation qui font d’Angoulême, le deuxième pôle français d’animation.

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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com

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English :

After a 5-year hiatus, %AB Les Caf%E9s du Nil %BB are back! Once a month, come discover the film schools and animation studios that make Angoulême France’s second-largest animation hub.

L’événement Les Cafés du Nil L’école 42 Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême