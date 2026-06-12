Les Cafés du Nil L’école Émile Cohl Musée du Papier Angoulême
Les Cafés du Nil L’école Émile Cohl Musée du Papier Angoulême vendredi 2 octobre 2026.
Angoulême
Les Cafés du Nil L’école Émile Cohl
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 2.4 – 2.4 – 2.4 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 13:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Après une pause de 5 ans, Les Cafés du Nil sont de retour ! Une fois par mois, partez à la rencontre des écoles de l’image et des studios d’animation qui font d’Angoulême, le deuxième pôle français d’animation.
Sur inscription.
.
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After a 5-year hiatus, %AB Les Caf%E9s du Nil %BB are back! Once a month, come discover the film schools and animation studios that make Angoulême France’s second-largest animation hub.
Registration required.
L’événement Les Cafés du Nil L’école Émile Cohl Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Jeudi midi Les dernières acquisitions du Musée rue Corneille Angoulême 25 juin 2026
- LES PLUS BEAUX AVE MARIA DU MONDE CATHEDRALE SAINT PIERRE Angouleme 26 juin 2026
- Nouveau ! Les visites à vélo du vendredi Parcours fleuve, nature et patrimoine Angoulême 26 juin 2026
- Concert Les plus beaux Ave Maria du monde ! Place Saint Pierre Angoulême 26 juin 2026
- 3ème Fête de la bière & Produits du terroir Angoulême 27 juin 2026