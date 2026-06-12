Les Cafés du Nil Xishan Studio Musée du Papier Angoulême
Les Cafés du Nil Xishan Studio Musée du Papier Angoulême vendredi 25 septembre 2026.
Angoulême
Les Cafés du Nil Xishan Studio
Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême Charente
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 13:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Après une pause de 5 ans, Les Cafés du Nil sont de retour ! Une fois par mois, partez à la rencontre des écoles de l’image et des studios d’animation qui font d’Angoulême, le deuxième pôle français d’animation.
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Musée du Papier 134 rue de Bordeaux Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 71 61 maam.angouleme@gmail.com
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English :
After a 5-year hiatus, %AB Les Caf%E9s du Nil %BB are back! Once a month, come discover the film schools and animation studios that make Angoulême France’s second-largest animation hub.
L’événement Les Cafés du Nil Xishan Studio Angoulême a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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