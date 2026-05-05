Les Cafés italiens de la Dante BFM Beaubreuil Limoges
Les Cafés italiens de la Dante BFM Beaubreuil Limoges samedi 30 mai 2026.
Limoges
Les Cafés italiens de la Dante
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Pour les amoureux de l’Italie qui ne peuvent s’y rendre, l’Italie s’invite chez nous ! Rendez-vous avec les amateurs de langue et culture italiennes échanges conviviaux autour de documents, vidéos, jeux ou au gré des envies. Le Caffe , animé par Debora Di Marco, est ouvert à tous, quel que soit votre niveau. .
BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60
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English : Les Cafés italiens de la Dante
L’événement Les Cafés italiens de la Dante Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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