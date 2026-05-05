Les Cafés italiens de la Dante BFM Beaubreuil Limoges

Limoges

Les Cafés italiens de la Dante

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour les amoureux de l’Italie qui ne peuvent s’y rendre, l’Italie s’invite chez nous ! Rendez-vous avec les amateurs de langue et culture italiennes échanges conviviaux autour de documents, vidéos, jeux ou au gré des envies. Le Caffe , animé par Debora Di Marco, est ouvert à tous, quel que soit votre niveau. .

BFM Beaubreuil 1 Place de Beaubreuil Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 00 60

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English : Les Cafés italiens de la Dante

L’événement Les Cafés italiens de la Dante Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole