Nant

Les Canoles de Canalettes

Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Balade accompagnée avec l’Escapade St-Jeantaise

Une randonnée rafraîchissante sur la bordure orientale du Larzac où l’eau, richesse souterraine du causse, affleure sous diverses formes l’humidité des canoles, failles naturelles et moussues. Au gré de sentiers forestiers, cette escapade ombragée vous propose une immersion dans les entrailles du causse, une belle expérience sensorielle un passage dans les canoles, profondes entailles rocheuses. Un ancien habitat préhistorique, des cavités et des rocs aux noms mystérieux ( grotte de la Sorcière , Crâne du géant ) ajoutent au charme enchanteur de la balade.

Départ de Nant, horaire à confirmer. Distance 13.7km; Durée 4h. Dénivelé 307m

Encadrement: Mireille Azan

Nos randonnées sont susceptibles d’être modifiées au dernier moment en raison de mauvaises conditions climatiques. Merci de vérifier l’horaire sur notre site ou sur notre page Facebook avant de partir. .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 16 99 80 74 info@escapadesaintjeantaise.onmicrosoft.com

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English :

Guided walk with Escapade St-Jeantaise

L’événement Les Canoles de Canalettes Nant a été mis à jour le 2026-05-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)