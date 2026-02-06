LES CAUSERIES AUX COLLECTIONS Rue Emile Zola Saint-Cyprien
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15 20:30:00
2026-10-15
Jeudi 15 octobre 2026 de 18h30 à 20h30 > Conférence animée par Alexandre Charett-Dykes autour du thème Gustave Courbet, maître du Romantisme.
Gratuit Réservation au 04 68 21 06 96 ou 04 68 21 01 33
Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Thursday, October 15, 2026 from 6:30 to 8:30 pm > Lecture by Alexandre Charett-Dykes on Gustave Courbet, master of Romanticism
Free Book on 04 68 21 06 96 or 04 68 21 01 33
Location: Les Collections de Saint-Cyprien…
