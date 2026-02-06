LES CAUSERIES AUX COLLECTIONS Rue Emile Zola Saint-Cyprien

LES CAUSERIES AUX COLLECTIONS

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-10-15 18:30:00

fin : 2026-10-15 20:30:00

2026-10-15

Jeudi 15 octobre 2026 de 18h30 à 20h30 > Conférence animée par Alexandre Charett-Dykes autour du thème Gustave Courbet, maître du Romantisme.

Gratuit Réservation au 04 68 21 06 96 ou 04 68 21 01 33

Lieu Les Collections de Saint-Cyprien…

Rue Emile Zola Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Thursday, October 15, 2026 from 6:30 to 8:30 pm > Lecture by Alexandre Charett-Dykes on Gustave Courbet, master of Romanticism

Free Book on 04 68 21 06 96 or 04 68 21 01 33

Location: Les Collections de Saint-Cyprien…

