Les chaises Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges
jeudi 4 février 2027 · Opéra de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Les chaises Opéra de Limoges
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 30 – 30 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-04 20:00:00
fin : 2027-02-04 21:30:00
Date(s) :
2027-02-04 2027-02-05
Musique Philippe Forget
Livret Les Chaises d’Eugène Ionesco écrit par Alexandra Lacroix.
Prélude à 19h15 le 04/02 présentation du projet par Alexandra Lacroix.
Prélude à 19h15 le 05/02 présentation du projet par l’équipe artistique.
Lui, tous les soirs, raconte la même histoire, refait les mêmes gestes, réclame sa maman. Elle, tous les soirs, redemande la même histoire et les mêmes gestes.
Tous les soirs, ils pleurent, ils rient, ressassent les mêmes rengaines, caressent les mêmes espoirs, les mêmes déceptions.
Mais ce soir est un soir nouveau. Ils pourront enfin — croient-ils — être entendus par d’éminents spectateurs invités à écouter leur message. Les vieux orchestrent leur départ, s’échinent à organiser l’espace et à mettre en scène le discours qu’ils auront mis une vie à écrire.
Création mondiale.
Durée 1h30 environ. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
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English : Les chaises Opéra de Limoges
L’événement Les chaises Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
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