Les champignons de Grand-Laviers

Route du Crotoy Grand-Laviers Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10 12:00:00

Date(s) :

2026-10-10

[Sortie champignons]

Tantôt toxiques, tantôt comestibles, on compte plusieurs centaines d’espèces différentes. En compagnie des membres de l’Association pour la Promotion de l’Environnement du Vimeu, venez apprendre à les reconnaître !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 3h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-grand-laviers/

[Sortie champignons]

Tantôt toxiques, tantôt comestibles, on compte plusieurs centaines d’espèces différentes. En compagnie des membres de l’Association pour la Promotion de l’Environnement du Vimeu, venez apprendre à les reconnaître !

Bon à savoir

Gratuit

Durée 3h

Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-grand-laviers/ .

Route du Crotoy Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr

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English :

[Mushroom outing]

Poisonous or edible, there are several hundred different species. Come and learn to recognize them in the company of members of the Association pour la Promotion de l?Environnement du Vimeu!

Good to know

Free

Duration: 3 hours

Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-grand-laviers/

L’événement Les champignons de Grand-Laviers Grand-Laviers a été mis à jour le 2026-03-16 par Baie de Somme 3 Vallées