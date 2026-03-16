Les champignons de Grand-Laviers Grand-Laviers
Les champignons de Grand-Laviers Grand-Laviers samedi 10 octobre 2026.
Les champignons de Grand-Laviers
Route du Crotoy Grand-Laviers Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10 12:00:00
Date(s) :
2026-10-10
[Sortie champignons]
Tantôt toxiques, tantôt comestibles, on compte plusieurs centaines d’espèces différentes. En compagnie des membres de l’Association pour la Promotion de l’Environnement du Vimeu, venez apprendre à les reconnaître !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 3h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-grand-laviers/
[Sortie champignons]
Tantôt toxiques, tantôt comestibles, on compte plusieurs centaines d’espèces différentes. En compagnie des membres de l’Association pour la Promotion de l’Environnement du Vimeu, venez apprendre à les reconnaître !
Bon à savoir
Gratuit
Durée 3h
Réservation obligatoire au 09 70 20 14 14 ou bonjour@baiedesomme3vallees.fr ou https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-grand-laviers/ .
Route du Crotoy Grand-Laviers 80132 Somme Hauts-de-France +33 9 70 20 14 14 bonjour@baiedesomme3vallees.fr
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English :
[Mushroom outing]
Poisonous or edible, there are several hundred different species. Come and learn to recognize them in the company of members of the Association pour la Promotion de l?Environnement du Vimeu!
Good to know
Free
Duration: 3 hours
Booking essential on 09 70 20 14 14 or bonjour@baiedesomme3vallees.fr or https://www.baiedesomme3vallees.fr/events/les-champignons-grand-laviers/
L’événement Les champignons de Grand-Laviers Grand-Laviers a été mis à jour le 2026-03-16 par Baie de Somme 3 Vallées