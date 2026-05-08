Arbois

Les champignons, des goûts et des couleurs

Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Dans le cadre du Site Natura 2000. Découverte des nombreux champignons du coeur du Jura. Un monde d’une incroyable diversité et dont les rôles écologiques et économiques sont essentiels à nos sociétés. Sortie animée par Andgelo Monbert (CBN BFC) et la Société de mycologie & des amis de la nature de la ville et du canton d’Arbois, et Pascal Collin (CCAPS). Sortie ouverte à tous. Prévoir pique-nique, tenue de pluie et bonnes chaussures. Marche d’environ 2 à 3 km. .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr

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English : Les champignons, des goûts et des couleurs

L’événement Les champignons, des goûts et des couleurs Arbois a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA