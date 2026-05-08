Les champignons, des goûts et des couleurs Arbois
Les champignons, des goûts et des couleurs Arbois samedi 24 octobre 2026.
Arbois
Les champignons, des goûts et des couleurs
Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Dans le cadre du Site Natura 2000. Découverte des nombreux champignons du coeur du Jura. Un monde d’une incroyable diversité et dont les rôles écologiques et économiques sont essentiels à nos sociétés. Sortie animée par Andgelo Monbert (CBN BFC) et la Société de mycologie & des amis de la nature de la ville et du canton d’Arbois, et Pascal Collin (CCAPS). Sortie ouverte à tous. Prévoir pique-nique, tenue de pluie et bonnes chaussures. Marche d’environ 2 à 3 km. .
Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 15 15 19 74 p.collin@cc-aps.fr
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English : Les champignons, des goûts et des couleurs
L’événement Les champignons, des goûts et des couleurs Arbois a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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