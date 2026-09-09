UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saintes

Les chansons de Francis Cabrel Atlantic Ciné Saintes

vendredi 2 octobre 2026 · Atlantic Ciné · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Atlantic Ciné
Adresse
17 rue de Champagne Saint-Georges
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif
24.5 24.5 24.5

Saintes

Les chansons de Francis Cabrel

Atlantic Ciné 17 rue de Champagne Saint-Georges Saintes Charente-Maritime

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02

Date(s) :
2026-10-02

Vivez en direct les plus belles chansons de Francis Cabrel, interprétées par Gwen et ses musiciens.
  .

Atlantic Ciné 17 rue de Champagne Saint-Georges Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience Francis Cabrel’s greatest songs live, performed by Gwen and her musicians.

L’événement Les chansons de Francis Cabrel Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

À voir aussi à Saintes (Charente-Maritime)