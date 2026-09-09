Les chansons de Francis Cabrel Atlantic Ciné Saintes

Informations pratiques

Saintes

Les chansons de Francis Cabrel

Atlantic Ciné 17 rue de Champagne Saint-Georges Saintes Charente-Maritime

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Vivez en direct les plus belles chansons de Francis Cabrel, interprétées par Gwen et ses musiciens.

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Atlantic Ciné 17 rue de Champagne Saint-Georges Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Experience Francis Cabrel’s greatest songs live, performed by Gwen and her musicians.

L’événement Les chansons de Francis Cabrel Saintes a été mis à jour le 2026-08-15 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge