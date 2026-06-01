Les chants des montagnes corses, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès

Les chants des montagnes corses Samedi 13 juin, 20h30 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gard

15 € / gratuit – 12 ans – Billetterie sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie

Concert organisé par le Lion’s Club Doyen d’Alès.