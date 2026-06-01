Les chants des montagnes corses, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès
Les chants des montagnes corses, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Alès samedi 13 juin 2026.
Les chants des montagnes corses Samedi 13 juin, 20h30 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Gard
15 € / gratuit – 12 ans – Billetterie sur place
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T20:30:00+02:00 – 2026-06-13T22:00:00+02:00
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Concert organisé par le Lion’s Club Doyen d’Alès.
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