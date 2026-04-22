Les châteaux et jardins d’Henri IV dans la galerie des Cerfs du Château de Fontainebleau, Château de Fontainebleau, Fontainebleau

Les châteaux et jardins d’Henri IV dans la galerie des Cerfs du Château de Fontainebleau Dimanche 7 juin, 15h00 Château de Fontainebleau Seine-et-Marne

Les réservations se font au kiosque situé dans la cour d’Honneur du Château de Fontainebleau le jour J à partir de 13h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

Rarement ouverte au public, la galerie des Cerfs du Château de Fontainebleau a été bâtie dans les années 1600 sur ordre d’Henri IV, qui souhaitait doter les appartements royaux d’un nouvel espace d’apparat, agréablement ouvert sur le jardin de Diane. Sur ses murs, le peintre Louis Poisson réalise d’impressionnantes vues à vol d’oiseau des principaux châteaux de la couronne, mettant en valeur leurs jardins et leurs parcs de chasse. Ce décor est soigneusement restauré sous Napoléon III. La visite permettra d’explorer l’architecture et les jardins de ces grandes demeures du règne d’Henri IV, pour la plupart disparues aujourd’hui.

Visite réalisée par Thomas Morel (conservateur du patrimoine, Château de Fontainebleau).

Château de Fontainebleau Place du Général de Gaulle, 77300 Fontainebleau, France Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France 0160715060 http://www.chateaudefontainebleau.fr Les jardins du Domaine de Fontainebleau dont la création remonte à François Ier offrent aujourd’hui un aspect très varié, illustrant l’évolution de l’art du jardin en France depuis plus de trois siècles. Le domaine s’étend sur 130 ha : jardin régulier, jardin paysager et parc forestier en sont les principaux éléments de constitution. En voiture Depuis Paris, prendre l’A6 (Porte d’Orléans ou Porte d’Italie), sortie Fontainebleau. Prendre la direction de Fontainebleau puis suivre les indications «château ». En train Prendre le train à Paris Gare de Lyon (grandes lignes) en direction de Montargis, Sens, Montereau ou La Roche-Migennes, descendre à la station Fontainebleau-Avon, puis prendre le bus ligne 1 direction Château, puis arrêt « Château »

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