Les Chatouilles ou La Danse de la colère Roubaix

Roubaix

Les Chatouilles ou La Danse de la colère

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 21:20:00

Date(s) :

2026-11-14

De et avec Andréa Bescond | Mise en scène Éric Métayer

Face aux traumatismes et à l’incompréhension de son entourage, c’est la danse qui la sauvera.

Déjà accueillie au Colisée en 2017, l’actrice utilise son corps avec virtuosité pour incarner tous les protagonistes de sa vie (son agresseur, sa mère, sa psychologue…). Sous la direction précise d’Éric Métayer, elle passe d’un rôle à l’autre dans une performance cathartique.

Immense succès théâtral couronné par deux Césars pour son adaptation au cinéma en 2018, cette œuvre puissante lève le voile sur un sujet tabou. Une libération de la parole où la colère se danse avec une légèreté bouleversante.

De et avec Andréa Bescond | Mise en scène Éric Métayer

Face aux traumatismes et à l’incompréhension de son entourage, c’est la danse qui la sauvera.

Déjà accueillie au Colisée en 2017, l’actrice utilise son corps avec virtuosité pour incarner tous les protagonistes de sa vie (son agresseur, sa mère, sa psychologue…). Sous la direction précise d’Éric Métayer, elle passe d’un rôle à l’autre dans une performance cathartique.

Immense succès théâtral couronné par deux Césars pour son adaptation au cinéma en 2018, cette œuvre puissante lève le voile sur un sujet tabou. Une libération de la parole où la colère se danse avec une légèreté bouleversante. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Written and performed by Andr%E9a Bescond | Directed by %C9ric M%E9tayer

Faced with trauma and %E0 a lack of understanding from those around her, dance is what saves her.

Having previously performed at the Collège in 2017, the actress uses her body with virtuosity to embody all the key figures in her life (her abuser, her mother, her therapist…). Under the precise direction of Éric Métayer, she moves from one role to the next in a cathartic performance.

A massive theatrical success crowned by two César Awards for its 2018 film adaptation, this powerful work lifts the veil on a taboo subject. A liberation of speech where anger is danced with a deeply moving lightness.

L’événement Les Chatouilles ou La Danse de la colère Roubaix a été mis à jour le 2026-06-23 par Hauts-de-France Tourisme