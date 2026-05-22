Les chauves-souris du Bois Laval
Les chauves-souris du Bois Laval vendredi 17 juillet 2026.
Laval
Les chauves-souris du Bois
Batiment A du bois de l’Huisserie Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:45:00
fin : 2026-07-17 22:45:00
Date(s) :
2026-07-17
Difficiles à voir dans la nuit et souvent bien cachées le jour, les chauves-souris sont mal connues.
Cette soirée vous permettra de les rencontrer plus concrètement. .
Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr
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English :
Difficult to see at night and often well hidden during the day, bats are little known.
L’événement Les chauves-souris du Bois Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME
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