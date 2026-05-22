Laval

Les chauves-souris du Bois

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:45:00

fin : 2026-07-17 22:45:00

Date(s) :

2026-07-17

Difficiles à voir dans la nuit et souvent bien cachées le jour, les chauves-souris sont mal connues.

Cette soirée vous permettra de les rencontrer plus concrètement. .

Batiment A du bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

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English :

Difficult to see at night and often well hidden during the day, bats are little known.

L’événement Les chauves-souris du Bois Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME