les chefs d’oeuvre du musée revisités par Arras Caméra Club, Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur), Arras

Informations pratiques

les chefs d’oeuvre du musée revisités par Arras Caméra Club 19 et 20 septembre Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Les photographes d’Arras Caméra Club ont arpanté les coulisses du musée, les réserves pour prendre des clichés des chefs d’oeuvre du musée fermé, pour vous donner envie de les retouver en 2030.

Abbaye Saint Vaast (Jardin de la Légion d’Honneur) Jardin de la Légion d’Honneur – 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Les photographes d’Arras Caméra Club ont arpanté les coulisses du musée, les réserves pour prendre des clichés des chefs d’oeuvre du musée fermé, pour vous donner envie de les retouver en 2030.