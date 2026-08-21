Sous les repeints exposition des oeuvres de Laurent Delecroix, Jardin de la Légion d’honneur, Arras
vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de la Légion d'honneur · Arras
Informations pratiques
Sous les repeints exposition des oeuvres de Laurent Delecroix 18 et 19 septembre Jardin de la Légion d’honneur Pas-de-Calais
max 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00
L’artiste contemporain Laurent Delecroix expose ses oeuvres réalisées pendat sa résidence à L’être lieu et Saint-Vaast. Découvrez son travail lors d’une visite guidée
Jardin de la Légion d’honneur rue paul Doumer 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
L’artiste contemporain Laurent Delecroix expose ses oeuvres réalisées pendat sa résidence à L’être lieu et Saint-Vaast. Découvrez son travail lors d’une visite guidée
© Ville d’Arras
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