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Sous les repeints exposition des oeuvres de Laurent Delecroix, Jardin de la Légion d’honneur, Arras

vendredi 18 septembre 2026 · Jardin de la Légion d'honneur · Arras

Sous les repeints exposition des oeuvres de Laurent Delecroix, Jardin de la Légion d’honneur, Arras

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Jardin de la Légion d'honneur
Adresse
rue paul Doumer 62000 Arras
Ville
62000 Arras
Département
Pas-de-Calais
Tarif
max 25 personnes

Sous les repeints exposition des oeuvres de Laurent Delecroix 18 et 19 septembre Jardin de la Légion d’honneur Pas-de-Calais

max 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

L’artiste contemporain Laurent Delecroix expose ses oeuvres réalisées pendat sa résidence à L’être lieu et Saint-Vaast. Découvrez son travail lors d’une visite guidée

Jardin de la Légion d’honneur rue paul Doumer 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France
L’artiste contemporain Laurent Delecroix expose ses oeuvres réalisées pendat sa résidence à L’être lieu et Saint-Vaast. Découvrez son travail lors d’une visite guidée

© Ville d’Arras

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