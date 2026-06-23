LES CHEMINS DU DOC NOUS SOMMES LES FRUITS DE LA FORÊT Cour du Château Florac Trois Rivières dimanche 9 août 2026.

Florac Trois Rivières

LES CHEMINS DU DOC NOUS SOMMES LES FRUITS DE LA FORÊT

Cour du Château 6B Place du Palais Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Projection du documentaire Nous sommes les fruits de la forêt de RITHY PANH, dans le cadre du festival Les chemins du doc dans la cour du château de Florac. 21h15

Au cœur de l’été, du 9 au 12 août 2026, le cinéma documentaire repart en balade et embrasse les grands paysages des Cévennes avec LES CHEMINS DU DOC.

L’édition Sous le ciel immense, poursuit ce geste politique et poétique d’aller à la rencontre des territoires, non comme

simples décors mais comme sujets vivants, traversés, habités pour proposer des projections gratuites, sous la voûte étoilée.

Le dimanche 9 août, dans la cour du château de Florac, venez découvrir le film

Nous sommes les fruits de la forêt, un documentaire de RITHY PANH.

Les Bunong autochtones se déplacent avec grâce à travers les forêts et les champs du Cambodge,

leur manière de cultiver la terre et de mener leur vie est guidée par des traditions séculaires et un lien profond avec la nature.

Chaque grain de riz est bien plus que de la nourriture il constitue un symbole vivant, liant ensemble le respect pour les esprits ancestraux, le rythme de la nature et une économie harmonieuse où l’échange repose sur le respect mutuel plutôt que sur le gain monétaire.

Pourtant, à mesure que la modernité et la mondialisation progressent, cet équilibre délicat devient de plus en plus précaire.

Etrangers à la notion de propriété privée, les Bunong font face à la perte de leurs forêts — leur héritage collectif — sans recours ni compréhension.

Durée 87 minutes

En plein air

Gratuit .

Cour du Château 6B Place du Palais Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 82 35 42 06

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English :

Screening of the documentary We Are the Fruits of the Forest by Rithy Panh, as part of the Les chemins du doc festival in the courtyard of the Château de Florac. 9:15 p.m.

L’événement LES CHEMINS DU DOC NOUS SOMMES LES FRUITS DE LA FORÊT Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes