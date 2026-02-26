Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre Théâtre équestre de Bretagne La Gacilly

Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre

Théâtre équestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Émotion, passion et convivialité.

Un verre de sangria à la main,

venez vous immerger dans une ambiance de feria espagnole.

Un spectacle où les chevaux dansent sur des rythmes endiablés et où les étoiles s’élèvent ! .

Théâtre équestre de Bretagne Chemin de la Villebeau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre La Gacilly a été mis à jour le 2026-02-26 par OT PAYS DE REDON