Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre La Chapelle-Gaceline La Gacilly

Informations pratiques

La Gacilly

Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Villebeau La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-26 19:00:00

fin : 2026-12-26 20:00:00

Date(s) :

2026-12-26

Emotion, passion et convivialité,

Un verre de sangria à la main, venez-vous immerger dans une ambiance de féria espagnole.

Un spectacle où les chevaux dansent sur des rythmes endiablés et où les étoiles s’élèvent. .

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Villebeau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50

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English :

L’événement Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre La Gacilly a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON