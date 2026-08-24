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AGENDA · La Gacilly

Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre La Chapelle-Gaceline La Gacilly

samedi 26 décembre 2026 · La Chapelle-Gaceline · La Gacilly

Informations pratiques

Début
samedi 26 décembre 2026
Fin
samedi 26 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La Chapelle-Gaceline
Adresse
Chemin de la Villebeau
Ville
56200 La Gacilly
Département
Morbihan
Tarif

La Gacilly

Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Villebeau La Gacilly Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-26 19:00:00
fin : 2026-12-26 20:00:00

Date(s) :
2026-12-26

Emotion, passion et convivialité,
Un verre de sangria à la main, venez-vous immerger dans une ambiance de féria espagnole.
Un spectacle où les chevaux dansent sur des rythmes endiablés et où les étoiles s’élèvent.   .

La Chapelle-Gaceline Chemin de la Villebeau La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 6 09 25 42 50 

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English :

L’événement Les chevaux dansent à la bodega cabaret équestre La Gacilly a été mis à jour le 2026-08-24 par OT PAYS DE REDON

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