Les Chla’c Rue Henrionnet Vouziers

Informations pratiques

Vouziers

Les Chla’c

Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers Ardennes

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18

fin : 2027-03-18

Date(s) :

2027-03-18

Les Ch’Lac, la troupe d’improvisation théâtrale de Bairon et ses environs, reviennent aux Tourelles pour une nouvelle soirée placée sous le signe du rire, de la créativité et de la surprise.Pour l’occasion, ils affronteront une équipe invitée venue relever le défi d’un match d’improvisation théâtrale où tout se crée sous vos yeux. Sans texte, sans décor, mais avec beaucoup d’audace, les comédiens rivaliseront d’imagination pour inventer des histoires inédites à partir des thèmes proposés par l’arbitre.À vous aussi de jouer ! Tout au long de la soirée, le public sera invité à voter pour l’équipe qui l’aura le plus convaincu et désignera ainsi la grande gagnante du match. Un spectacle familial , interactif et plein de rebondissements, où chaque représentation est unique. Durée 1h20 Dès 6 ans

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Rue Henrionnet Centre Culturel Les Tourelles Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 64 77

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English :

Les Ch?Lac, the theatrical improv troupe from Bairon and the surrounding area, returns to Les Tourelles for another evening filled with laughter, creativity, and surprises.For the occasion, they’ll face off against a guest team that’s come to take on the challenge of an improvisational theater match where everything is created right before your eyes. With no script and no set, but plenty of daring, the actors will compete in imagination to invent original stories based on themes proposed by the referee. You get to play too! Throughout the evening, the audience will be invited to vote for the team that has impressed them the most, thereby determining the match’s overall winner. A family-friendly, interactive show full of twists and turns, where every performance is unique. Running time: 1 hour 20 minutes. Ages 6 and up

L’événement Les Chla’c Vouziers a été mis à jour le 2026-08-27 par Ardennes Tourisme