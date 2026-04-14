LES CINÉMAS DE LILLE, Hôtel de Ville Lille, Lille

LES CINÉMAS DE LILLE Vendredi 29 mai, 18h30 Hôtel de Ville Lille Nord

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T18:30:00+02:00 – 2026-05-29T19:30:00+02:00

Ouvert en 1907 au 21 rue de Béthune, le Capitole, premier cinéma lillois, résistera jusqu’aux années 1980. Aux abords de ces lieux où les enseignes se succèdent, son souvenir rôde comme ceux de dizaines d’autres salles obscures aux quatre coins de la ville. Quel visage aurait Lille sous le regard du promeneur d’aujourd’hui croisant ces multiples cinémas ?

Avec Lucie Garçon, conférencière et critique de cinéma

Hôtel de Ville Lille Mairie de Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/printemps26 »}]

Lucie Garçon, conférencière et critique de cinéma vous replonge, à partir d’archives, dans l’histoire des cinémas, autrefois nombreux à Lille.

© Musée de l’Hospice Comtesse/Ville de Lille – Frédéric Legoy