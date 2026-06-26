Épinal

Les cinquièmes Journées du Patrimoine Humain Bibliothèques vivantes

Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-03-20 09:00:00

fin : 2027-03-21 18:00:00

Date(s) :

2027-03-20

Entrez dans une Bibliothèque vivante et empruntez un Livre… humain. Pendant une vingtaine de minutes, des femmes et des hommes partagent un fragment de leur parcours, de leurs passions ou de leurs convictions. Une expérience de rencontre unique, fondée sur l’écoute et le dialogue.

Inspirées des Journées européennes du patrimoine, les Journées du Patrimoine Humain invitent à découvrir non pas des monuments, mais les histoires qui nous relient. Réparties dans plusieurs Bibliothèques vivantes à Épinal et dans les Vosges, ces rencontres proposent un temps privilégié avec des personnes aux parcours singuliers. Chaque Lecture est un échange authentique, en tête-à-tête ou en petit groupe, où la curiosité remplace les préjugés et où l’écoute ouvre de nouvelles perspectives. Dans un monde où les occasions de dialoguer se font plus rares, cet événement offre un espace de confiance pour mieux comprendre l’autre, élargir son regard et célébrer la richesse des expériences humaines.Tout public

16 .

Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step into a Living Library and “borrow” a “human book.” For about twenty minutes, women and men share a glimpse of their life stories, passions, or beliefs. A unique encounter based on listening and dialogue.

Inspired by European Heritage Days, Human Heritage Days invite you to discover not monuments, but the stories that connect us. Held at several Living Libraries in Épinal and throughout the Vosges, these encounters offer a special opportunity to spend time with people who have unique life stories. Each “Reading” is an authentic exchange—one-on-one or in small groups—where curiosity replaces prejudice and where listening opens up new perspectives. In a world where opportunities for dialogue are becoming increasingly rare, this event offers a safe space to better understand others, broaden one’s perspective, and celebrate the richness of human experiences.

L’événement Les cinquièmes Journées du Patrimoine Humain Bibliothèques vivantes Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION