Les clefs pour voir Visite flash thématique Le cubisme Musée Fernand Léger André Mare Argentan
Les clefs pour voir Visite flash thématique Le cubisme Musée Fernand Léger André Mare Argentan vendredi 29 mai 2026.
Les clefs pour voir Visite flash thématique Le cubisme
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 12:00:00
fin : 2026-05-29 12:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Vous avez toujours voulu mieux comprendre les grands courants artistiques ou aiguiser votre regard devant un tableau ? Ce cycle est fait pour vous !
Le musée Fernand Léger André Mare vous invite à une série de 5 rendez-vous pour décrypter les œuvres sous un angle différent. Chaque visite flash de 30 minutes vous donne les clés essentielles pour apprécier un mouvement ou un genre artistique.
Droit d’entrée +2€ pour l’animation
Places limitées Réservation conseillée .
Musée Fernand Léger André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 16 55 97 musee-leger-mare@argentan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les clefs pour voir Visite flash thématique Le cubisme
L’événement Les clefs pour voir Visite flash thématique Le cubisme Argentan a été mis à jour le 2025-12-16 par Terres d’Argentan Intercom