LES CLOTILDES VIVE LA MARIEE 3T D’A COTE Toulouse

LES CLOTILDES VIVE LA MARIEE Début : 2026-03-14 à 18:45. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages écrite et mise en scène par Gérard Pinter.L’histoire :La jeune mariée a planifié son mariage à la perfection, sa seule erreur : avoir choisi les Clotildes comme demoiselles d’honneur… Malgré elles, elles déclenchent une série d’événements improbables à nous faire pleurer de rire ! Un spectacle qui vous met en joie et des étoiles plein les yeux !

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31