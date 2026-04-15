Les collections permanentes, Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode, Marseille

Les collections permanentes Samedi 23 mai, 19h00 Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sans Réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

• 19h-22h30 : La Classe L’oeuvre, restitution du projet Les jardins voyageurs

Trois classes de l’école élémentaire de La Corderie ont participé au projet « Les jardins voyageurs » autour de la thématique de l’eau à Marseille. À partir d’une visite du jardin botanique, du Château Borély et du Musée d’Histoire de Marseille, les élèves ont imaginé en classe des œuvres en lien avec les jardins, l’eau et Marseille.

Château Borély – Musée des arts décoratifs, de la faïence et de la mode 132, avenue Clot Bey – 13008 Marseille Marseille 13008 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 33 60 https://musees.marseille.fr/chateau-borely-musee-des-arts-decoratifs-de-la-faience-et-de-la-mode Remarquable témoignage des bastides provençales, le château Borély fut construit vers 1760-1770 par la famille Borély pour en faire sa résidence d’été. Acquis par la Ville de Marseille en 1856, il accueillit longtemps le Musée d’Archéologie avant de devenir, en 2013, le Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

La sobriété de l’édifice contraste avec la richesse de ses aménagements intérieurs où les décors d’origine dialoguent avec une muséographie contemporaine. Des œuvres diverses y sont présentées : céramiques, mobilier, verres, tapisseries, objets d’art, design et mode, du XVIIIe siècle à nos jours. Dans un accrochage renouvelé, en lien avec l’actualité du musée, la galerie de la Mode permet d’admirer les modèles de couturiers de renom ou de créateurs émergents

• 19h-22h30 : La Classe L’oeuvre, restitution du projet Les jardins voyageurs

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