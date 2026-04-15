Les collections permanentes, musée d’archéologie méditerranéenne, Marseille

Les collections permanentes Samedi 23 mai, 19h00 musée d’archéologie méditerranéenne Bouches-du-Rhône

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Visites libres et points parole par les médiateurs du musées dans le parcours des collections sur le thème de la Méditerranée

musée d’archéologie méditerranéenne 2, rue de la Charité 13002 marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 14 58 97 https://musees.marseille.fr/musee-darcheologie-mediterraneenne-mam Situé au premier étage du Centre de la Vieille Charité, le MAM présente la seconde collection d’antiquité égyptienne après celle du Louvre, ainsi que des œuvres issues des civilisations orientales, grecques, phéniciennes, étrusques et romaines permettant de réaliser un voyage historique de la Mésopotamie aux berges du Nil jusqu’aux rivages de la Grèce, des îles de la Méditerranée et de l’Italie romaine.

Visites libres et points parole par les médiateurs du musées dans le parcours des collections sur le thème de la Méditerranée

©Ville de Marseille, Michel Vialle et Claude Almodovar