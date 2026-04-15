Les collections permanentes, Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens, Marseille

Les collections permanentes Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens Bouches-du-Rhône

Gratuit. Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

• De 19h à 21 h

Retrouvez les élèves en option danse du lycée Saint Charles et ceux du collège Olympe de Gouges au Centre de la Vieille Charité. Dans le cadre du dispositif La classe l’œuvre, ils vous accompagneront à l’occasion de la Nuit européenne des musées, de la cour aux salles d’exposition, pour une déambulation chorégraphiée mettant en mouvement leur expérience au musée et ce qui les y a touchés.

• De 19h à minuit

L’équipe de médiation du MAAOA vous accueille pour (re)découvrir les collections du musée, répondre à vos questions, échanger.

Musée des Arts Africains, Océaniens et Amérindiens 1-9 Rue de la Charité, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0491145838 https://musees.marseille.fr/musee-darts-africains-oceaniens-amerindiens-maaoa Marseille est la seule ville de France, avec Paris, où l’on peut visiter un musée consacré aux arts de l’Afrique, de l’Océanie et des Amériques. Le M.A.A.O.A propose une collection riche d’objets d’art, à la fois témoins culturels et oeuvres à part entière, issue de civilisations dont l’art fut trop longtemps négligé, voire ignoré. Le M.A.A.O.A tente de concilier la contemplation avec les informations scientifiques sur les hommes et les sociétés. Donation Guerre : composée de 87 masques et sculptures dont la majorité provient de l’Ouest de l’Afrique. Un nombre important d’objets a figuré dans les plus grandes expositions internationales : le masque des Marka (Mali), les trois reliquaires des Fang (Gabon), le masque des Gouro-Bété (Côte d’Ivoire). Collection Gastaut : série unique au monde regroupant 90 crânes humains sculptés, peints, gravés, surmodelés ou réduits (crânes de la vallée du fleuve Sépik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée , crânes du Vanuatu , têtes réduites des indiens d’Amazonie, les Shuars…), ainsi que de magnifiques « objets » tels que la tête des indiens Mundurucu (Brésil), les trois masques de Nouvelle-Bretagne, les crânes de Nouvelle-Bretagne (Papouasie-Nouvelle-Guinée) Ensemble exceptionnel de 150 pièces et objets rituels de l’île de Malakula, archipel du Pacifique. Bus ligne 55 – Arrêt République

Métro Ligne 2 – Station Joliette

Tramway ligne 2 et 3 – Arrêt République Dames

Vélo bornes : 2030 et 230

Parking République

• De 19h à 21 h

Tapirapé, Brésil, Masque cara grande © Ville de Marseille, Hugo Maertens, Bruges