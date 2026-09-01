Informations pratiques

Sainte-Maure-de-Touraine

Les comices agricoles d’antan

Château des Rohan Sainte-Maure-de-Touraine Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Chaque année, pour les Journées Européennes du Patrimoine, les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région vous proposent une animation particulière en lien avec notre histoire et patrimoine local.

Pour l’édition 2026 des Journées Européennes du Patrimoin, les Amis du Patrimoine de Sainte-Maure-de-Touraine et de sa région ont choisi de vous remémorer les comices agricoles d’antan. Ces fêtes, mêlant fierté du travail de la terre, progrès techniques et moments de retrouvailles festives, étaient le cœur battant des campagnes.

À l’intérieur Exposition de documents d’époque, photos de famille, cartes postales anciennes et projections de films sur les comices sainte-mauriens.

Sur le parvis Exposition de machines agricoles anciennes par l’association ASMAMA, incluant une pièce rare une charrue fabriquée à Sainte-Maure.

A noter le samedi à 15h Conférence historique animée par M. Pierre Desbons, sur l’histoire et l’évolution de ces manifestations emblématiques du monde rural. .

Château des Rohan Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Every year, during European Heritage Days, the Friends of the Heritage of Sainte-Maure-de-Touraine and the Surrounding Region organize a special event related to our local history and heritage.

L’événement Les comices agricoles d’antan Sainte-Maure-de-Touraine a été mis à jour le 2026-08-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme