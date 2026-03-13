Les commerces d’antan d’Ecouché Rue Pierre Trévin Écouché-les-Vallées

Les commerces d’antan d’Ecouché

Rue Pierre Trévin Cour de la mairie Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Remontez le temps à Écouché et plongez dans l’ambiance vivante de son passé commerçant !

Au fil des ruelles et des places, cette visite guidée vous invite à redécouvrir la ville telle qu’elle était à travers les vitrines, les enseignes et les métiers d’autrefois.

Bonnetier, , bourrelier, marchand de tissus ou cafetier… Autant de figures qui animaient autrefois les rues d’Écouché. À l’aide de vieilles cartes postales et d’anecdotes locales, laissez-vous raconter la vie quotidienne d’une petite cité dynamique où chaque échoppe avait son histoire.

Entre patrimoine bâti et mémoire collective, cette balade commentée vous fera revivre l’époque où les devantures de commerces rimaient avec convivialité, savoir-faire et vie de quartier.

Jeudi 20 août 2026 à 14h30

Ecouché, rue Pierre Trévin, cour de la mairie

Tout public à partir de 8 ans.

Tarifs: 3€/adulte 2€/réduit (demandeurs d’emploi) gratuit pour les de 18 ans

Réservation obligatoire au 07 85 51 24 95 .

Rue Pierre Trévin Cour de la mairie Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr

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English : Les commerces d’antan d’Ecouché

L’événement Les commerces d’antan d’Ecouché Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-03-13 par Terres d’Argentan Intercom