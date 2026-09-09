Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise, Hôtel de Ville de Brest, Brest

Informations pratiques

Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition Les Compagnons de la Libération de la métropole Brestoise avec les portraits des 24 compagnons et la présentation de médailles, d’objets

Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté

Exposition avec les portraits des 24 compagnons.

©archivesBrest