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Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise, Hôtel de Ville de Brest, Brest

samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Brest · Brest

Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise, Hôtel de Ville de Brest, Brest

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville de Brest
Adresse
2 Rue Frézier 29200 Brest
Ville
29200 Brest
Département
Finistère

Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition Les Compagnons de la Libération de la métropole Brestoise avec les portraits des 24 compagnons et la présentation de médailles, d’objets

Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté
Exposition avec les portraits des 24 compagnons.

©archivesBrest

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