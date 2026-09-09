Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise, Hôtel de Ville de Brest, Brest
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel de Ville de Brest · Brest
Informations pratiques
Les Compagnons de la Libération de la métropole brestoise 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Brest Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Exposition Les Compagnons de la Libération de la métropole Brestoise avec les portraits des 24 compagnons et la présentation de médailles, d’objets
Hôtel de Ville de Brest 2 Rue Frézier 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne 0298342610 https://archives.brest.fr/ https://brest.fr/ Hôtel de ville de Brest, inauguré en 1961. Parking Liberté, tramway arrêt Liberté
Exposition avec les portraits des 24 compagnons.
©archivesBrest
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