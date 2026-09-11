Les compositrices à Bordeaux, figures de l’inconnu ?, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

Informations pratiques

Les compositrices à Bordeaux, figures de l’inconnu ? Samedi 19 septembre, 13h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Au cours de sa fulgurante ascension économique du 18ème siècle, la ville de Bordeaux voit s’épanouir une vie culturelle et artistique d’une grande richesse. La construction du Grand Théâtre, inauguré en 1780, affirme avec éclat la place des arts, et tout particulièrement de la musique, au cœur même de la cité.

Au fil des décennies, de nombreuses associations et institutions ont contribué à structurer et dynamiser l’art musical. Si les acteurs de cette effervescence, musiciens et compositeurs, nous sont aujourd’hui relativement bien connus, les compositrices et musiciennes qui ont également participé à cet essor sont généralement tombées dans l’oubli, et sont aujourd’hui remises à l’honneur par la recherche musicologique.

De Marie-Emmanuelle Bayon, femme de l’architecte du Grand Théâtre, à Eugénie de Santa-Coloma ou encore Clémence de Grandval, figure incontournable de l’histoire de la musique, venez redécouvrir ses grandes compositrices.

Au programme

Présentation de documents : en continu dans la salle de lecture du Patrimoine de 13h à 18h

Visite des réserves Musique à 13h, 14h, 15h, 16h et 17h : sur inscription à l’adresse biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr

À 16h, présentation commentée de documents par Jean-Emmanuel Filet, organiste et compositeur

A 17h, concert commenté dans l’auditorium de la bibliothèque, par Jean-Emmanuel Filet, Maximilien Wang (piano) et Justine Khalifa (mezzo-soprano)

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Pour les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, la bibliothèque propose de redécouvrir l’histoire de ces femmes qui ont animé la vie culturelle musicale bordelaise au fil des siècles JEPM culture

Bibliothèque municipale de Bordeaux, G.F. 250/1 (25) Rés.