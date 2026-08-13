Informations pratiques

Béziers

LES CONCERTS AU JARDIN DE LA VILLA ANTONINE JEP 2026

Place Injalbert Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dans les jardins de la Villa Antonine, laissez-vous porter par deux concerts flûtes à bec samedi et Maîtrise du Conservatoire dimanche.

Entre fontaines, tonnelle et pergola, le jardin public de la Villa Antonine offre un écrin paisible où se dévoilent quelques œuvres de Jean-Antoine Injalbert. Durant les Journées du Patrimoine, la musique s’invite dans ce cadre verdoyant pour deux rendez-vous placés sous le signe du partage.

Samedi à 15h — Concert de flûtes à bec

Dans la tradition de la Renaissance et du Baroque, les flûtes à bec se réunissent en consort et font résonner leurs timbres dans les jardins. Un concert dirigé par Joseph Grau, professeur de flûte à bec.

Dimanche à 15h — Concert de la Maîtrise du Conservatoire

Les voix de la Maîtrise se mêlent, se répondent et s’unissent dans un répertoire placé sous le signe de l’écoute et de l’énergie collective. Un concert dirigé par Mathieu Bonnin, chef de chœur. .

Place Injalbert Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63

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English :

In the gardens of Villa Antonine, enjoy two concerts: a recorder concert on Saturday and a performance by the Conservatory’s choir on Sunday.

L’événement LES CONCERTS AU JARDIN DE LA VILLA ANTONINE JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34