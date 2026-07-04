Les concerts de l’été au Café du Centre Café du Centre Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Les concerts de l’été au Café du Centre

Samedi 4 juillet 2026 de 20h à 23h30.

Vendredi 17 juillet 2026 de 19h à 23h.

Samedi 1er août 2026 de 19h à 23h.

Vendredi 7 août 2026 de 19h à 23h.

Samedi 15 août 2026 de 19h à 23h.

Samedi 5 septembre 2026 de 19h à 23h.

Samedi 19 septembre 2026 de 19h à 23h. Café du Centre 62 rue de la République Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-17 2026-08-01 2026-08-07 2026-08-15 2026-09-05 2026-09-19

Retrouvez les concerts de l’été au Café du Centre à Eygalières, de juin à septembre !Familles

Le Café du Centre à Eygalières vous propose des concerts pour animer vos soirées d’été !

Profitez-en pour visiter le vieux village d’Eygalières avec ses ruelles pittoresques !



Samedi 4 juillet Soirée Latino

Vendredi 17 juillet Soirée Années 80

Samedi 1 août Soirée Années 2000 à aujourd’hui

Vendredi 7 août Ouverture de la Fête Votive de la Saint-Laurent

Samedi 15 août Groupe Live Camissa Trio

Samedi 5 septembre Soirée Zouk, kompa, afro

Samedi 19 septembre Groupe Live Camissa Trio (clôture de saison)



Sans réservation .

Café du Centre 62 rue de la République Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 31 85 26 lecentre.eygalieres@gmail.com

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English :

Summer concerts at the Café du Centre in Eygalières from June to September!

L’événement Les concerts de l’été au Café du Centre Eygalières a été mis à jour le 2026-07-03 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles