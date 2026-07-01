Soirée Latino Sunset à l’Ambar Domaine La Pierre Blanche Eygalières

Informations pratiques

Eygalières

Soirée Latino Sunset à l’Ambar

Jeudi 9 juillet 2026 de 19h à 0h. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-09 00:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières vous invite à sa soirée latino !Amoureux

L’Ambar vous invite à un voyage en Amérique Latine et fait venir l’ambiance latino dans les Alpilles !



Cocktails signature, tapas à partager, cours de Bachata et ambiance musicale sont au programme !



Commencez par un cours de bachata avec Amélie et Tony

20h à 21h initiation

21h à 22h intermédiaire

Poursuivez ensuite la soirée jusqu’à minuit avec le maestro DJ Tony M et une piste libre Bachata Salsa Kizomba.



Dress code baskettes ou chaussures plates conseillées



Réservation vivement conseillée .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com

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English :

The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières invites you to its Latin-themed evening!

L’événement Soirée Latino Sunset à l’Ambar Eygalières a été mis à jour le 2026-07-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles