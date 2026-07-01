Soirée Latino Sunset à l’Ambar Domaine La Pierre Blanche Eygalières
jeudi 9 juillet 2026 · Domaine La Pierre Blanche · Eygalières
Informations pratiques
Eygalières
Soirée Latino Sunset à l’Ambar
Jeudi 9 juillet 2026 de 19h à 0h. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 19:00:00
fin : 2026-07-09 00:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Le bar lounge L’Ambar au Domaine de la Pierre Blanche à Eygalières vous invite à sa soirée latino !Amoureux
L’Ambar vous invite à un voyage en Amérique Latine et fait venir l’ambiance latino dans les Alpilles !
Cocktails signature, tapas à partager, cours de Bachata et ambiance musicale sont au programme !
Commencez par un cours de bachata avec Amélie et Tony
20h à 21h initiation
21h à 22h intermédiaire
Poursuivez ensuite la soirée jusqu’à minuit avec le maestro DJ Tony M et une piste libre Bachata Salsa Kizomba.
Dress code baskettes ou chaussures plates conseillées
Réservation vivement conseillée .
Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com
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English :
The L’Ambar lounge bar at the Domaine de la Pierre Blanche in Eygalières invites you to its Latin-themed evening!
L’événement Soirée Latino Sunset à l’Ambar Eygalières a été mis à jour le 2026-07-01 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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